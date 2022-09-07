Чебоксары, 7 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Россия должна отстаивать свою позицию не только в Европе, но и во всём мире. Её голос должны слышать, уважать и считаться с ним. Но когда исчерпан язык дипломатии, когда «слова не действуют», то приходиться прибегать «к реальным действиям», следствием чего и стала военная спецоперация. Она привела к сплочению людей и укреплению суверенитета страны. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя заявление президента России Владимира Путина об укреплении суверенитета страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Чувашский политик согласился с главой государства, подчеркнув, что Россия должна заявлять о себе не только в Европе, но и во всём мире.

«Голос России должен быть слышан всему миру. Многочисленные уступки на Западе не оценили, многочисленные переговоры ни к чему не привели. Чем больше мы отступали и давали слабину, тем больше там наглели и напирали, предупреждения игнорировали. А если через слова достучаться уже невозможно, то приходиться прибегать к делам. Конечно, на Западе будут сопротивляться укреплению суверенитета нашей страны в результате спецоперации, но в результате СВО приведёт к тому, что от веского слова России будет зависеть ситуация во всём мире», — считает Владислав Солдатов.

Он напомнил, что когда ранее РФ «не сказала веское слово», то «разбомбили Югославию», также поступили с Ливией и подобная участь могла ждать Сирию, суверенитет которой после вмешательства России удалось защитить.

«Когда слова не действуют, то приходиться прибегать к реальным действиям, чтобы обращали внимание. Сколько раз Россия предупреждала НАТО? В итоге альянс и его сателлиты после начала спецоперации начали сбрасывать маски и уже не скрывают, что хотят развала России. Когда СССР распался на союзные государства, то договаривались совсем о других отношениях. Если вам дали суверенитет, то нужно им пользоваться с умом, а не ложиться под кого-то и превращаться в плацдарм для нападения, для антироссийских настроений. При таком подходе рано или поздно должно было наступить военное решение конфликта: как говорится, если один участок поразила гангрена, то лечить уже поздно. Спецоперация была неизбежна. Как и последующее укрепление суверенитета России», — полагает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что страна ничего не потеряла в ходе спецоперации и не потеряет, а наоборот, укрепит суверенитет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия фактически не начинала военных действий, а наоборот, пытается их закончить.

Подробнее: Читайте также: Путин назвал укрепление суверенитета главным приобретением России в ходе СВО