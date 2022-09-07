Белград, , 15:12 — REGNUM Сербия не скрывает своего намерения приобрести турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar и готова на эту закупку выделить немалые средства. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 7 сентября в Белграде, во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, «эти беспилотники желает приобрести весь мир» и поэтому Сербия должна стать в очередь, отметил Вучич.

„Мы надеемся, что в следующем году Сербия сможет приобрести эти беспилотники. Мы готовы увеличить наш спрос на летательные аппараты Bayraktar и выделить на это намного больше денег. Ранее запланированную сумму сделки, которая должна была составить несколько десятков миллионов евро мы готовы увеличить на несколько сотен миллионов евро, которые мы готовы выделить на турецкие беспилотники», — заявил Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало новостное агентство «Тнюг».

Напомним, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar Турция продает в комплектах, в которые входят шесть беспилотников, два наземных пункта управления и вспомогательные средства. Эксперты в области вооружения подчеркивают, что турецкие беспилотники приобрели популярность на рынке из-за своей относительно невысокой стоимости и хороших боевых характеристик.