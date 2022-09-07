* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:12 — REGNUM Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретило афганским паломникам присутствовать на церемонии Арбаин Хусейни. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Напомним, Арбаин — поминки, ежегодно проводимые на сороковой день после мученической смерти Хусейна ибн-Али, первого имама шиитов и внука пророка Мохаммеда, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида. Является одним из самых массовых мирных собраний людей в мире. Арбаин проводится в священном для шиитов городе Кербела, Ирак.

По информации агентства, политическое управления правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредило соответствующие отделы, что «условия безопасности» для паломников Арбаин в Ираке не являются «благоприятными», и что «афганские граждане в Ираке «не будут в безопасности».

Глава союза туристических и паломнических компаний в Кабуле подтвердил эту новость и сказал: »Ахундзаде, глава департамента хаджа, заявил в телефонном разговоре, что получено официальное письмо министерства иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором говорится, что из-за проблем в сфере безопасности в Ираке, ни один паломник из Афганистана не может поехать в Ирак в этом году».

Он добавил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что к завтрашнему дню обнародует официальное сообщение.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что если кто-либо или какая-нибудь компания «произвольно» направит паломников в Ирак, им будут грозить «серьёзные последствия».