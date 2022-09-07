Москва, , 15:10 — REGNUM «Зерновая или продуктовая сделка», которая, имеется в виду, была заключена с Турцией при посредничестве ООН, видимо может быть прекращена из-за санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Продовольствие на прилавке Светлана Шаповалова ©

«В обмен на вывоз зерна из трех портов на территории б. УССР Россия получала гарантии о неприменении санкций в отношении своего продовольственного экспорта и беспрепятственного вывоза своей продукции. Судя по заявлению российских властей с реализацией сделки что-то пошло не так, как бы им хотелось.

По всей видимости, реальная причина возможно срыва сделки в том, что российский зерновой экспорт продолжает испытывать те же сложности, что и до сделки. Это санкции на перевозчиков и на страховщиков, которые не рискуют перевозить российское продовольствие.

Видимо, проблема кроется на стороне Турции, которая как посредник, должна была урегулировать этот вопрос со странами Запада, но пока не сделала этого.

В этой связи, президент России Владимир Путин в ближайшее время пообещал обязательно посоветоваться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом », — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может отказаться от продуктовой сделки, поскольку фактически российской стороне не удалось вывезти из черноморских портов ни одного судна с зерном.

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