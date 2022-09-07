Москва, 7 сентября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новые представители институтов Европейского союза и стран, входящих в ЕС, включены в российский санкционный список в ответ на очередные ограничительные меры против РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 7 сентября на сайте МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В ведомстве пополнили список лиц, которым запрещён въезд на территорию России. В него вошли высшие военные руководители Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-членов ЕС, представители организаций, которые задействованы в поставках вооружений и военной техники в помощь киевскому режиму.

«Соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в России», — указано в заявлении.

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