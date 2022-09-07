Владивосток, 7 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Осложнение геополитической обстановки не должно сказываться на совместном взаимодействии стран в Арктике. Об этом заявил сегодня, 7 сентября, Гленн Дизен, профессор кафедры бизнеса, истории и социальных наук университета Юго-Восточной Норвегии, на пленарной сессии «Восточное измерение международной кооперации в Арктике» в рамках Восточного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Сотрудничество в Арктике — это одна из историй успеха между Россией и Норвегией, у нас это сотрудничество стоит особняком от конфронтации на геополитической арене. Но сейчас эта ситуация такая, что наши отношения могут усложниться <…> Мы хотим иметь с Россией хорошие отношения и надолго. Геополитическая ситуация создает больше вызовов, и я считаю, что тенденция, при которой Россия больше поворачивается на Восток, почувствуется и в Арктике», — отметил профессор.

Он также добавил, что страны накладывающие санкции на Россию — теряют большой рынок экспорта. «Я хочу улучшить отношения России с Западом, потому что иначе это бьет по экономике. Мы также хотим сфокусироваться на Арктике, потому что это «точка соприкосновения», и нужно вынести эту точку за пределы геополитики», — добавил Гленн Дизен.

Напомним, что Норвегия совершила демарш со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены. Позже, после многочисленных дискуссий, 6 июля норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Как сообщалоИА REGNUM, самое важное для России, что Дальний восток наряду с Арктикой — это регионы, за которыми безусловное будущее страны. Об этом 7 сентября, заявил президент РФВладимир Путинна пленарной сессии VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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