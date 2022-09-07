Черкесск, 7 сентября 2022, 15:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии задержан при попытке дать взятку бывший министр труда и социального развития Мурадин Кемов. Бывший чиновник якобы хотел помочь находящемуся под следствием экс-руководителю «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределение Черкесск» Сергею Москаленко, против которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным портала, при передаче этих денежных средств Кемова задержали сотрудники ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО.
Отметим, что официальной информации о задержании экс-министра труда Мурадина Кемова на сайтах правоохранительных органов нет.