Черкесск, 7 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии задержан при попытке дать взятку бывший министр труда и социального развития Мурадин Кемов. Бывший чиновник якобы хотел помочь находящемуся под следствием экс-руководителю «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределение Черкесск» Сергею Москаленко, против которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

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«Кемов вышел на следователя ФСБ, который ведет дело газовика, и назначил силовику встречу в кафе, которое находится в городе Черкесске. Экс-министр заявил, что готов дать следователю взятку в 2 млн рублей за освобождение Сергея Москаленко из-под стражи и прекращение уголовного преследования «главного газовика» республики», — пишет «Кавказ Пост».

По данным портала, при передаче этих денежных средств Кемова задержали сотрудники ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело, он находится в СИЗО.

Отметим, что официальной информации о задержании экс-министра труда Мурадина Кемова на сайтах правоохранительных органов нет.