7 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента РФ о том, что Запад использует вывоз зерна с территории бывшей УССР для удовлетворения своего внутреннего спроса.

Светлана Рыбина, , 16:11 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что вывоз зерна с территории бывшей УССР западные страны используют для удовлетворения своего внутреннего спроса, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Вывоз зерна Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тот факт, что баржи, гружённые зерном, идут далеко не в самые голодающие страны, а в одни из самых обеспеченных регионов зажиточной Европы, стал известен чуть ли не сразу, как только с территории УССР отошли первые баржи. Причём грузились суда не только зерном, но и другими продуктами, несмотря на то, что речь, согласно договоренностям, шла исключительно о транспортировке зерновых.

Выходит, что все эти уговоры России, чтобы она открыла в Чёрном море коридоры для вывоза зерна, которому необходимо попасть в бедные страны, оказались банальной ложью. Афера вскрылась сразу, но только сейчас стало понятно, каких масштабов она достигает. Голодающие страны не получили ровным счётом ничего из того, что им обещали западные «партнёры».

«Интересно, почему Запад не кричит о том, что зерно с [территории бывш. УССР] не попадает в бедные страны, которым оно изначально предназначалось? Или они намеренно всё именно так и планировали?» — интересуется Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство России обвели вокруг пальца и хорошо, что глава государства имеет смелость открыто это признать.

«Вот так вот. Россия освобождает пути, делает всё, чтобы зерно вывозилось с [территории бывш. УССР] в бедные страны, как тут же Запад перестал кричать об угрозе голода и теперь просто получает напрямую зерно от Киева», — указывает Екатерина А.

Некоторые комментаторы отмечают, что зерно от киевского неонацистского режима попасть к голодающим африканцам не могло по идеологическим соображениям, поэтому его отправили на Запад — кураторам нацистского государственного образования.

«Где зерно? На Западе? А как же голодающие дети Африки? Или что, Запад как всегда врал. А его не заботит разве, что продовольственный кризис никуда не девается и вскоре голодающие дети в Африке будут становиться умирающими детьми? Нацисты поганые! Настоящие воры», — написала Валентина М.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

«Вообще, тот факт, что Киев продает зерно исключительно на Запад, говорит лишь об их предвзятости и жажде наживы. Хозяевам, видимо, дань платят», — считает Карина Р.

«Так гуманитарный кризис действительно есть, и он по сути своей спровоцирован Киевом и Брюсселем, которые зерно вывозят только в своих интересах», — считает Ольга К.

Нашлись и те, кто отметил, что продовольственный кризис, несмотря на все эти аферы, никуда не делся, а значит, этот вопрос всё ещё стоит на повестке дня и бедным странам угрожает реальная опасность мора.

«Ещё на моменте подписания договора можно было догадываться, что Зеленский будет действовать только ради собственной выгоды и выгоды своих западных кураторов», — уверена Елизавета А.

«Это сразу было понятно. Европейцам на африканцев плевать. Главное ресурсы вывести. Потомки колонизаторов продолжают вести грабительскую политику, а в России только и готовы, что бесконечно верить обещаниям Запада», — отмечает Anton G.

Напомним, 7 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума о том, что вывоз зерна с территории бывшей УССР западные страны используют для удовлетворения своего внутреннего спроса.