Джакарта, 7 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди прибыла с визитом на Соломоновы острова. Об этом 7 сентября министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Ретно Масуди встретится с министром иностранных дел Соломоновых островов и Ассоциацией дружбы Индонезии и Соломоновых островов.

Главы МИД Индонезии и Соломоновых островов обсудили пути укрепления отношений посредствам конкретного сотрудничества, включая партнерство в целях развития, торговли, инфраструктуры, и защиты индонезийцев, проживающих на Соломоновых островах. Стороны также обсудили создание плана долгосрочного сотрудничества в целях развития двусторонних отношений.

В ходе встречи Ретно Марсуди подписала соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов между Индонезией и Соломоновыми островами.

Глава МИД Индонезии также выступила на церемонии передачи «Зала дружбы», построенного совместно с Соломоновыми островами.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с премьер-министром Фиджи Фрэнком Баинимарама.