Кабул, 7 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В продолжение оказания гуманитарной помощи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прибытии в Кабул очередного пакета помощи на сумму 40 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Центральный банк Афганистана объявил, что деньги доставлены в один из коммерческих банков.

Центробанк отметил, что доставка иностранной валюты в Афганистан является хорошим подспорьем в любом плане, и попросил международное сообщество продолжить оказание денежной помощи через банковский сектор страны.

Согласно опубликованным отчётам, после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, Афганистану было передано более 1 миллиарда долларов наличными, но радикалы не предоставляют информацию о том, как эта помощь используется.