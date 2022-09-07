Москва, , 15:04 — REGNUM У программы дальневосточной ипотеки есть и плюсы, и минусы, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ипотека Pixabay.com

«С одной стороны, льготная ипотека способствует интересу крупных федеральных застройщиков к строительству в регионе.

С другой, если она не будет подкреплена достаточным увеличением предложения жилья, дешевая ипотека приводит к повышению цен, что делает жилье менее доступным для всех.

Об этом, собственно, говорил Владимир Путин в начале 2021 года «мы ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные с льготной ипотекой».

Мэр Хабаровска М. Дегтярев (2021 г) выразился еще ярче — «Дальневосточная ипотека» — от нее никакого толка нет, если нет [новых строящихся жилых] метров. Это глупость. У нас выросли цены на жилье на 40% в Хабаровске. Какой смысл от того, что ты под 2% получаешь ипотеку, если цена на квартиру на 40% стала выше».

Программа дальневосточной ипотеки была начата в 2019 г и рассчитана до 2024 г. Она позволяла приобрести жилье по ставке не выше 2% и с максимальным лимитом кредита 6 млн руб.

Принять участие в программе могут молодые семьи, участники программы «Дальневосточный гектар», граждане, переехавшие на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.

С июня 2022 года взять кредит на льготных условиях могут также педагоги и медработники со стажем не менее пяти лет, которые работают в государственных муниципальных образовательных или медицинских организациях Дальнего Востока. Вероятно, предполагалось, что она будет способствовать повышению привлекательности региона, его освоению и развитию местного строительного рынка.

Теперь Владимир Путин объявил, что программа будет продлена как минимум до 2030 г. По его словам, ей воспользовались 48 тысяч семей. Губернатор Приморья Олег Кожемяко утверждает, что программа является востребованной и просил повысить возрастной ценз для участников программы с 35 до 40 лет и увеличить размер максимального займа с 6 млн до 8,5 млн рублей.

Очевидно, что одновременно с льготной ипотекой, стимулирующей спрос на жилье, необходимо обеспечить его достаточное предложение. Впрочем, за 1 полугодие текущего года объем строительства в ДФО увеличился почти на треть в годовом исчислении. Так что прогресс есть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки.

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