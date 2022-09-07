Сеул, 7 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Японии Масами Ока выразил поддержку политике Сеула в отношении КНДР. Об этом, как сообщает KBS, представитель японского правительства заявил 7 сентября в ходе заседания «Сеульского оборонного диалога».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Япония

Представитель министерства обороны Японии отметил важность сотрудничества между Сеулом, Токио и Вашингтоном и подчеркнул, что Южная Корея и США чётко обозначили необходимость полной денуклеаризации КНДР в качестве условия для создания устойчивого мира на Корейском полуострове.

Вместе с тем, Масами Ока сообщил о том, что сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией будет укрепляться, превращаясь в эффективный фактор противостояния северокорейским угрозам.

Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль также подчеркнул важность южнокорейско-американского союза и южнокорейских сил сдерживания. Он акцентировал внимание на том, что Пхеньяну следует вернуться за стол переговоров.