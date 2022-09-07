Кабул, 7 сентября 2022, 15:02 — REGNUM Министерство информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сформировало «комиссию по рецензированию иностранных книг». Об этом сообщил заместитель главы этого ведомства Мухаджир Фарахи, передаёт государственное информационное агентство «Бахтар».

Книга
Книга
svecaleksandr249

По его словам, эта комиссия предотвратила распространение в Афганистане 170 наименований книг, которые, по его словам, «распространяли атеистические идеи».

Замминистра добавил, что в прошлом году они контролировали трансляцию 95% программ, которые были «против исламских и афганских ценностей».

Ежегодно на афганский книжный рынок поступают сотни книг, в основном на персидском языке, изданные в Иране. Некоторые из этих книг принадлежат перу иностранных авторов и были изданы с разрешения цензурного аппарата министерства исламского руководства Ирана.