* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:02 — REGNUM Министерство информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сформировало «комиссию по рецензированию иностранных книг». Об этом сообщил заместитель главы этого ведомства Мухаджир Фарахи, передаёт государственное информационное агентство «Бахтар».

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По его словам, эта комиссия предотвратила распространение в Афганистане 170 наименований книг, которые, по его словам, «распространяли атеистические идеи».

Замминистра добавил, что в прошлом году они контролировали трансляцию 95% программ, которые были «против исламских и афганских ценностей».

Ежегодно на афганский книжный рынок поступают сотни книг, в основном на персидском языке, изданные в Иране. Некоторые из этих книг принадлежат перу иностранных авторов и были изданы с разрешения цензурного аппарата министерства исламского руководства Ирана.