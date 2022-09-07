Ереван, , 15:01 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергает заявление минобороны Азербайджана о том, что армянская армия произвела обстрел позиций азербайджанских вооруженных сил. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщение о том, что якобы вечером 6 сентября подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе остаётся относительно спокойной.

Напомним, в Азербайджане в течение лета регулярно обвиняли армянскую сторону в обстрелах. Ереван каждый раз опровергает обвинения.

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