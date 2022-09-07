Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Диктатуру по примеру Владимира Зеленского выстраивает в Соединённых Штатах американский президент Джо Байден. Об этом 7 сентября заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Джо Байден ведет нас к фашистскому государству и за пример берет то, что Зеленский делает на [территории б. УССР]», — указал собеседник телеведущего Джейсон Хинкл.

При этом сам Карлсон раскритиковал Зеленского за запрет на территории б. УССР альтернативных СМИ, сравнив это с введением Байденом цензуры против экс-президента США Дональда Трампа и тем, что действующий американский лидер назвает республиканцев «угрозой демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшая первая леди США Хиллари Клинтон заявила, что никогда больше не пойдет на выборы американского президента.