Владивосток, , 14:59 — REGNUM Российскому бизнесу нужна свобода в виде снижения административной нагрузки и реструктуризации задолженности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявила в ходе VII Восточного экономического форума замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева Якутск.рф

«Сегодня, в условиях, когда стратегические партнеры нас оставили, нельзя добивать своих и мучить их многомиллионными штрафами. Бизнес очень восприимчив к любым мерам поддержки. Пусть он реализует как можно больше частных инициатив. Малое и среднее предпринимательство должно стать главным партнёром, помощником и единомышленником государства и властей», — сказала она.

Авксентьева обратила внимание на крестьянские и фермерские хозяйства, которые, по ее словам, сейчас находятся в таких жёстких условиях из-за административных барьеров, что скоро будет проще выливать молоко и забивать скот.

По её словам, сейчас наступает время нестандартных решений и поддержка малому и среднему бизнесу, где только в качестве наёмных рабочих занято 26% работающих граждан России, особенно нужна. Парламентарий напомнила об инициативах по расширению списка предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения с годовым оборотом до 800 млн. рублей, и замене онлайн-касс приложениями, которые уже показали свою эффективность.

«Я не устану повторять: русские люди очень мудры и предприимчивы, главное им не мешать», — подчеркнула Авксентьева.