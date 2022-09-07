Уфа, 7 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Представитель министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии в Абхазии на общественных началахОлег Назаров начал работать в городе Сухум. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Сообщается, что Уфа и Сухум являются городами-побратимами. Соглашения о сотрудничестве были заключены соответственно между Бурзянским и Мелеузовским районами Башкирии, Гагрским и Очамчырским районами Абхазии.

«Постоянное присутствие представителя министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии в Республике Абхазия будет способствовать развитию кооперационных связей предприятий двух республик и, как следствие, увеличению взаимного товарооборота», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.

Отмечается, что по результатам прошлого года объем внешнеторгового оборота с Абхазией составил $14,6 млн и был представлен экспортом.

«Среди возможных направлений сотрудничества с Абхазией: проекты и программы импортозамещения, создание в республике логистического центра для продвижения товаров из Абхазии в регионы Урала и Поволжья, экспорт сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитие туризма и детского отдыха», — сообщает пресс-служба.