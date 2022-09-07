Ижевск, 7 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. По состоянию на 1 сентября текущего года в Удмуртии официально зарегистрированы безработными 5543 человека, сообщает пресс-служба правительства республики. Годом ранее число зарегистрированных безработных составляло 7587 человек. Таким образом, в течение года численность безработных в регионе сократилась на 26,9% или на 2044 жителя республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

На указанную дату уровень безработицы в Удмуртии составил 0,73% от экономически активного населения, на 1 сентября прошлого года показатель составлял 0,99%. В пяти муниципальных образованиях республики уровень безработицы ниже, чем в среднем по региону — это Ижевск, Глазов, Воткинск, Увинский и Якшур-Бодьинский районы.

При этом на рынке труда работодателями республики открыто около 18 тыс. вакансий.

С начала года заявки на переобучение по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» подал 5461 человек, из них 1413 граждан уже приступили к переобучению.

Кроме того, активно развивается практика социального контракта. В этом году заключено уже 2338 социальных контрактов в рамках нацпроекта, в том числе по поиску работы — 1196, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — 543 и 171 - на открытие личного подсобного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало августа в республике в среднем возраст безработного гражданина составил 38 лет, однако каждый четвертый безработный не старше 25 лет. Более 40% безработных приостановили трудовую деятельность по собственному желанию, 8% — в связи с высвобождением сотрудников, сокращением штата, ликвидацией предприятия. Поиск нового места работы в среднем жители Удмуртии ведут около пяти месяцев.

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