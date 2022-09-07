Иркутск, , 14:58 — REGNUM В Иркутской области 10 сентября, по случаю празднования 85-летия региона введено ограничение розничной продажи алкоголя. Как сообщает 7 сентября телеграм-канал правительства Приангарья, запрет распространяется на места проведения праздничных мероприятий, а также в радиусе 100 метров от места проведения мероприятий. В частности, с 09:00 до 23:00 местного времени будет запрещена продажа спиртосодержащей продукции в районе площади имени Графа Сперанского и сквера имени Кирова.

Тельма. Иркутская область Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, 10 сентября в областном центре пройдут народные гулянья «С днем рождения, область Иркутская!», посвященные 85-летию со дня основания региона.

Служба потребительского рынка и лицензирования региона информирует, что продажа алкоголя (включая пиво и пивные напитки) в день запрета является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических — от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование дней Иркутской области, посвящённых 85-летию образования региона, продлится с 8 по 27 сентября. Программу разработало региональное министерство культуры и архивов. В неё вошло более 20 крупных событий, сообщает 8 июля сайт регионального правительства.

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