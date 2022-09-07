* талибы — запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, , 14:56 — REGNUM Муниципалитет города Таринкот, административного центра афганской провинции Урузган, изменил название перекрёстка Амануллы Хана в честь погибшего командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Единственный перекрёсток в городе Тринкот, носивший имя Амануллы Хана при предыдущем правительстве Афганистана, был переименован в честь убитого командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Раззака Нафиза.

Маулви Хонар, талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мэр Таринкота, заявил на церемонии, проведённой по этому случаю, что на переименование перекрестка затрачено пятьсот тысяч афгани.

По его словам, Абдул Раззак Нафиз боролся с иностранными силами, и его имя останется в памяти будущих поколений.

Абдул Раззак Нафиз был уроженцем кишлака Чарместан провинции Урузган и несколько лет назад погиб в результате авиаудара в уезде Дейчопан провинции Забуль.

Напомним, Аманулла Хан — эмир (затем падишах) Афганистана, в 1919 году провозгласивший независимость страны от Великобритании; правитель-реформатор. Аманулла Хан и Нафиз — фигуры, с точки зрения истории, несравнимые. Хан был свергнут с престола в 1929 году в результате восстания радикально настроенных пуштунских племён.