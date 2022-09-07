Тбилиси, 7 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Общий объём экспорта вина из Грузии с января по июль 2022 года сократился на 3% в сравнении с объемом 2021 года, но в Россию было поставлено больше вина, чем в прошлом году. Об этом 7 сентября сообщает агентство экономических новостей bm. ge.

Грузинское вино

По данным журналистов, за семь месяцев текущего года Россия по-прежнему является лидером по экспорту грузинского вина, куда было экспортировано продукции на $72 млн. В сравнении с прошлым годом экспорт вина в РФ увеличился на $638 тыс.

В то же время б. УССР в этом списке снизилась со второго на пятое место, так как поставки туда резко сократились: с $12,4 млн до $4,9 млн. На второе место вышла Польша, нарастив импорт грузинского вина до $8,8 млн. Далее идут Китай ($8 млн) и Казахстан ($5 млн).

Стоит отметить, что в 2021 году Грузия экспортировала на российские рынки более 62,1 млн бутылок вина. Это более половины всего экспорта грузинского вина в том году.