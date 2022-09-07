Москва, 7 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Люди уровня Ротерберга по очереди заявляют о важности этого момента. Однако чем больше они говорят, тем меньше смысла и значимости в этих словах, заявила корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, автор просветительского проекта для предпринимателей «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«Это касается и сенаторов, и чиновников всех уровней. Это уже стало пустым. Вот если бы на Восточный экономический форум (ВЭФ) пустили кого-нибудь из предпринимателей, не имеющих связей с известными всем людьми, тогда эти слова, именно из уст такого предпринимателя, имели бы вес.

Владимир Путин сегодня на форуме сказал: «Важно вместе с бизнесом и дальше принимать оперативные решения и запускать эффективные адресные механизмы поддержки. Прошу Правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики держать этот вопрос на постоянном контроле»

Однако поручения, которые были даны еще весной 2022 года по сроку выполнения 15 июля, до сих пор не выполнены. Поэтому искать пути «отпускания людей» важно, но не менее важно выполнять ранее порученное.

А пока ни пересмотра лимитов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе налогообложения нет. Ннет пересмотра условий отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), и вопрос о снижении страховых взносов со всей зарплаты до 15% тоже не решен.

Эти три вопроса (лимиты по спецрежимам, критерии отнесения к МСП и страховые взносы) являются для предпринимателей основными проблемами, тормозящими их развитие. Страховые взносы заставляют платить «серую " зарплату.

Критерии МСП, лимиты по количеству сотрудников и выручке вынуждают дробиться. Всё это приводит к потерям в судах», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы российский бизнес совершил рывок, нужно «немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей». Такое мнение высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг.

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