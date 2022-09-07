Грозный, 7 сентября 2022, 14:52 — REGNUM Чеченский благотворительный фонд отправил очередную партию гуманитарного груза для Донецкой Народной Республики. На этот раз она предназначается школам и учащимся. Образовательные организации Новоазовска, Мариуполя и Донецка получили мебель, а школьники — комплекты школьных принадлежностей и одежду.
Он также отметил, что фонд имени его отца — первого главы Чечни Ахмата Кадырова — помог продуктами питания строителям, которые ведут восстановление мариупольской мечети. Они работают круглосуточно.
Напомним, ранее чеченский благотворительный фонд не раз помогал продуктами питания, игрушками, школьными принадлежностями детским образовательным организациям ДНР и ЛНР, в том числе Дому ребенка в Луганской народной Республике, филиалу № 1 Республиканского социально-реабилитационного центра для детей Алчевска и детской спортивной школе «СК металлург».
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