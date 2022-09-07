Грозный, , 14:52 — REGNUM Чеченский благотворительный фонд отправил очередную партию гуманитарного груза для Донецкой Народной Республики. На этот раз она предназначается школам и учащимся. Образовательные организации Новоазовска, Мариуполя и Донецка получили мебель, а школьники — комплекты школьных принадлежностей и одежду.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В школах Новоазовска, Мариуполя и Донецка прошла благотворительная акция, организованная Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Общеобразовательные учреждения получили новые комплекты мебели, а для самих учащихся РОФ закупил еще школьные принадлежности и одежду. Теперь дети смогут полноценно учиться и не испытывать при этом неудобства», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что фонд имени его отца — первого главы Чечни Ахмата Кадырова — помог продуктами питания строителям, которые ведут восстановление мариупольской мечети. Они работают круглосуточно.

Напомним, ранее чеченский благотворительный фонд не раз помогал продуктами питания, игрушками, школьными принадлежностями детским образовательным организациям ДНР и ЛНР, в том числе Дому ребенка в Луганской народной Республике, филиалу № 1 Республиканского социально-реабилитационного центра для детей Алчевска и детской спортивной школе «СК металлург».

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