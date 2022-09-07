Харьков, Бывш. УССР, , 14:51 — REGNUM В ходе наступления на Балаклею ВСУ, по некоторым данным, задействовали до 9 тысяч человек. Об этом 7 сентября сообщают телеграм-каналы.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что город на данный момент «продолжает держать связь с «материком» через простреливаемую дорогу», но киевские боевики пытаются её перерезать, наступая на Савинцы.

«Также сегодня сильному обстрелу подвергся Купянск. Противник продолжает наступление в направлении северной дороги на Купянск», — говорится в сообщении.

ТГ-каналы отмечают, что ВСУ ещё, вероятнее всего, не полностью задействовали план наступления, и «наверняка начнут давить с юга Изюмского фронта, опираясь на Славянск и Барвенково».

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября сообщалось о попытке бандеровских боевиков прорваться к трассе Балаклея — Купянск в Харьковской области б. УССР. ВСУ подошли к окраинам города Балаклея в ходе попытки контрнаступления. К этому российская сторона была готова и применила артиллерию.