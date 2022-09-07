Владивосток, , 19:12 — REGNUM Китай должен «осторожно» входить в Арктику, чтобы не мешать работе других стран, в том числе и России. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил Ван Вэнь, исполнительный декан института финансовых исследований «Чуньян», в ходе профильной сессии «Восточное измерение международной кооперации в Арктике» на Восточном экономическом форуме.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если говорить об Арктике, то Китай является одним из ведущих государств по исследованию этих территорий. Но мы все еще находимся на стадии накопления знаний, и, естественно мы сотрудничаем с Россией, с Норвегией и другими странами, включая Японию. В Китае Арктика сегодня постепенно обретает все большее значение», — отметил китайский эксперт.

Ван Вэнь добавил, что Китай хочет строить диалог с каждой страной в том, что касается Арктики.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество и деятельность России и Китая в арктическом регионе противоречат интересам стран — членов Североатлантического альянса, который поэтому усилит свое присутствие в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, 5 сентября, на полях экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

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