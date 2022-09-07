Москва, , 14:49 — REGNUM В России наиболее вероятной альтернативой доллару является китайский юань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал прогнозы главы Сбера Германа Грефа о том, что влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу юаня.

Юань Elec4.co.kr

«На сегодняшний день среди тех валют, в которых имеется достаточно большой товарооборот, юань имеет подавляющее преимущество по сравнению с другими азиатскими валютами, хотя в отдельных регионах не исключено использование альтернативных вариантов, — сказал Хестанов. — Российские обыватели пока занимают выжидательную позицию, поскольку юань стал доступен им недавно. Если в безналичной форме китайская валюта присутствует на Московской бирже довольно давно, то наличная форма большинству жителей РФ пока незнакома и непривычна, в отличие от евро или доллара».

По его словам, бизнес же реагирует на изменения в экономике очень быстро: недавно уже был размещен дебютный выпуск облигаций российской компании в юанях.

«Возможно, в ближайшем будущем многие российские компании, имеющие торговые отношения с Китаем, попробуют повторить этот опыт. Тем не менее процесс вытеснения американского доллара какой-то другой валютой должен занять длительное время. До масштабного проникновения доллара в мировую экономику подобную ему роль играл фунт стерлингов, процесс его вытеснения долларом США занял около полувека», — отметил Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, ключевым партнёром России неизбежно будет Китай, а влияние американского доллара на российскую экономику уменьшится.

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