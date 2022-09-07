Пенза, 7 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о сохранении плодородия почв 7 сентября поддержали депутаты Законодательного собрания Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

www. zspo.ru Здание Законодательного собрания Пензенской области

Независимо от организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов и формы собственности, землепользователи обязаны охранять почву и улучшать ее плодородие. Также устанавливаются полномочия уполномоченного правительством органа, права, обязанности собственников земельных участков и землепользователей, землевладельцев и арендаторов земли.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что для хорошей урожайности необходимо восстанавливать плодородие почв. Депутаты единогласно поддержали проект закона.

Также парламентарии одобрили закрепление с 1 сентября 2023 года за правительством Пензенской области полномочий по определению исполнительного органа, уполномоченного в сфере ветеринарии, к компетенции которого относится установление зоосанитарного статуса объектов.

Ранее ИА REGNUM заявление Мельниченко о том, что в Пензенской области с принятием закона о сохранении плодородия почв ожидается дальнейший рост урожайности, следовательно, и потребности в объеме площадей для хранения продукции растениеводства возрастут.

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