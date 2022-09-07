Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Жители Петербурга образовали настоящую толпу на остановке «Арцеуловская аллея» в Приморском районе города, ожидая общественный транспорт. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. В соцсетях пользователи связывают ситуацию с сокращением маршруток в ходе транспортной реформы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM На остановке

После того, как город перешёл к новой модели транспортного обслуживания, на остановках города всё равно образовываются скопления пассажиров. Городской транспорт не успевает обслужить увеличившийся после летнего сезона пассажиропоток.

С такой проблемой утром 7 сентября столкнулись и в Приморском районе — самом крупном в Петербурге. Люди заселяются в новое жильё, что создаёт дополнительную нагрузку на общественный транспорт. Это приводит к скоплениям пассажиров на остановках. Усложняют ситуацию и пробки на дорогах Петербурга. Такая проблема возникает в утренние и вечерние часы пик.

«У нас отбирают дополнительные маршруты, которые кое-как справлялись с перевозкой пассажиров. Сейчас вообще никак. Жителей становиться всё больше, а маршруты сократили, оставив то, что есть. В итоге мы получили это. Я порой удивляюсь, в районе живёт больше сотни тысяч человек, в основном молодые люди. Неужели эта ситуация всем нравится? Это ещё сентябрь, а что будет зимой?» — выразил недовольство в комментарии Евгений Т.

В комитете по транспорту пока не комментируют ситуацию на остановках. Комтранс продолжает публиковать сообщения о том, что для разгрузки пассажиропотока запускаются новые маршруты и увеличивается число автобусов на маршрутах.

Так, на маршруты № 103 и № 204 Петродворцового района вышел дополнительный транспорт. В комитете отметили, что такая мера позволит на три минуты сократить время ожидания автобуса № 103.