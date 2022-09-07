Москва, 7 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Рост экономики РФ до конца текущего десятилетия будет в диапазоне 12-15% от значений 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Агентство Bloomberg выпустило аналитическую заметку относительно перспектив экономики России на следующий, 2023 год, а также на более длительный срок — до конца текущего десятилетия. Основой для материала послужил некий «внутренний отчёт» правительства РФ. Выводы агентства об ускорении экономического спада в следующем году и пессимистический прогноз на период до 2030 года выглядят как минимум дискуссионными», — сказал Максимов.

В связи с этим он напомнил, что именно Bloomberg прогнозировало коллапс российской экономики в результате западных санкций в 2022 году и называло двузначные цифры падения ВВП России. Эти прогнозы датированы мартом-апрелем.

«Как видим, ничего и близко похожего на коллапс в национальной экономике РФ не произошло. Более детально ознакомившись с материалами агентства, можно убедиться, что основной упор сделан на два сценария: инерционный и стрессовый. И практически ни слова не сказано о целевом сценарии, который и является приоритетным для его реализации правительством РФ, — обратил внимание Максимов. — Согласно последнему сценарию, экономика России полностью восстановится до уровня 2021 года к концу 2024 года, а к концу десятилетия её рост должен составить не менее 20%. При этом очевидно, что ускорение экономического спада в 2023 году полностью исключать нельзя».

Однако, как подчеркнул Максимова, меры, уже инициированные правительством, позволяют рассчитывать на положительную динамику развития национальной экономики.

«Можно полностью согласиться с мнением главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, который назвал прогнозы агентства «аналитическими оценками, которые мы использовали для расчёта того, что произойдёт, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать». В то же время мировые тренды и общая динамика повестки позволяет говорить о том, что изоляция России, о которой столько говорили наши западные оппоненты, не произошла теперь и крайне маловероятна в будущем, — сказал Максимов. — Поэтому прогнозы Bloomberg o критическом сокращении экспортной базы российской экономики выглядят малосостоятельными. Оценивая перспективы на период до конца текущего десятилетия, следует рассматривать рост национальной экономики России в диапазоне 12-15% от значений 2021 года».

По его словам, хорошим результатом до конца 2023 года для национальной экономики станет стабилизация тренда на околонулевых значениях и создание задела для стабильного роста начиная с 2024 года.

«Пессимистический сценарий, вероятно, даст снижение национальной экономики в интервале 3,5-5%. Впрочем, правительство имеет достаточное количество ресурсов и рациональных решений, способных не допустить такого развития событий. Основной задачей будет не допустить стратегических ошибок, подобных реализации «бюджетного правила» в 2004–2015 годах», — подытожил Максимов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Bloomberg, экономика РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, чем прогнозировалось до этого.