Абакан, , 14:47 — REGNUM Причины групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди учащихся школы № 20 Абакана выясняется управление Роспотребнадзора по Хакасии.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, 7 сентября была получена информация о случаях острой кишечной инфекции у восьмерых школьников. Специалисты приступили к проведению проверки с отбором проб.

«Организовано проведение комплекса противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, пищеблок школы № 20 временно закрыт, идёт проверка оператора питания.

На плохое самочувствие 7 сентября после полудня пожаловались несколько учащихся пятых и шестых классов. Всего было зафиксировано восемь обращений к медработнику школы. По словам заместителя главы города по социальным вопросам Татьяны Карташовой, практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. После посещения столовой прошло два урока. Дети обратились к учителям. Их отпустили домой, поставив в известность родителей.

В Роспотребнадзор по данному факту было передано экстренное извещение. В медучреждения обращений нет.

«Пищеблок в школе по нашему решению сейчас закрыт самостоятельно, ждём дальнейших действий санитарных врачей и инспекторов. Оператор питания извещён о происшествии», — подчеркнула Карташова.

Пищеблок школы временно закрыт для взятия проб, проведения необходимых исследований и получения результатов.

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