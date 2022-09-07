Москва, , 14:45 — REGNUM Российская книгоиздательская отрасль не сможет в 2022 году выйти на допандемические показатели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Скорее всего, в 2022 году отрасль не выйдет на допандемические показатели ни по числу выпущенных изданий, ни по совокупному тиражу, ни по совокупному листажу, — предположила Лебединская. — Нисходящий тренд в книгопечатном деле сформировался не в период пандемии, а гораздо раньше, в кризисные 2008–2009 годы. В результате за последние 14 лет количество выпущенных наименований книг и брошюр в РФ снизилось на 12,1%, а их совокупный тираж уменьшился на 48,8%. Совокупный листаж выпущенных изданий сократился на 51,3%, а число выпущенных экземпляров книг и брошюр на душу населения сократилось более чем вполовину (50,3%)».

Как полагает Лебединская, наибольшее подорожание можно ожидать в сегменте литературно-художественной продукции, изданий по изобразительному искусству и справочных изданий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ книжные издательства будут либо сокращать тиражи, либо переходить к менее качественным продуктам.

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