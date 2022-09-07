Москва, 7 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Российские книжные издательства, опасаясь поднимать и без того высокие цены на свою продукцию, будут либо сокращать тиражи, либо переходить к менее качественным продуктам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Книги

«Книгоиздательская деятельность в последние годы сталкивается с множеством негативных внешних факторов, — констатировала экономист. — Пандемия, нарушение авторских прав, дефицит офсетной бумаги, рост цен на картон уже привели к подорожанию книг практически на 40%. Из-за санкций многие компании отказались поставлять в Россию мелованную бумагу, которую используют для цветных иллюстраций. Одномоментно подорожали или исчезли с рынка пантонные краски, клей, книгопечатные станки и их детали. Осложнилась в принципе вся цепочка книгоиздания».

По ее словам, в ситуации падающего спроса издательства, опасаясь поднимать и без того высокие цены на свою продукцию, либо будут сокращать тиражи, либо переходить к менее качественным продуктам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что печатные книги в РФ издаются всё меньшими тиражами, понемногу становятся всё более дорогими и в перспективе могут стать предметами статусного потребления.