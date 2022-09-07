Москва, 7 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В России полная легализация криптовалют выглядит нецелесообразной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что Минфин РФ и Банк России переосмыслили подход к криптовалютам.

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

«Санкционное давление серьезно усложнило трансграничные переводы для российских контрагентов, — констатировала она. — И криптовалюты действительно являются тем инструментом, который обходит санкции. Ведь механизм работы любой криптовалюты построен по принципу блокчейна, что исключает влияние третьей стороны в сделке. С другой стороны, в России до сих пор не установлен юридический статус криптовалюты и процесса ее добычи. Полная легализация криптовалюты нецелесообразна. На данный момент децентрализованная криптовалюта представляет собой лишь предмет спекуляции, оплаты нелегальной деятельности и вывода средств из-под налогов. В экономических отношениях криптовалюты играют очень слабую роль».

По ее словам, в перспективе правительству РФ следует применить больше усилий по созданию собственной цифровой валюты — цифрового рубля.

«Он действительно упростит и ускорит трансграничные платежи и исключит возможность вывода средств за рубеж», — подытожила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 сентября, биткоин торговался ниже 19 000 долларов.