Самара, 7 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Аграрного-туристический комплекс могут построить на базе конно-спортивной школы в одном из муниципалитетов Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Конное представление

Проект развития детско-юношеской конно-спортивной школы, расположенной в селе Красный Яр, был рассмотрен на встрече главы регионаДмитрия Азарова с главой Красноярского районаМихаилом Белоусовым.

Школа была создана в 1987 году, в 2003 году здесь был проведен капитальный ремонт зданий, построена дополнительная конюшня и открытый манеж. В настоящее время в школе занимается порядка 150 ребят.

По словам Белоусова, школа нуждается в обновлении материально-технической базы.

«Было большое количество обращений от жителей не только Красноярского района, но и соседних территорий по сохранению этой школы и ее дальнейшего развития. Сегодня конный спорт у нас набирает популярность. Особое внимание — развитию детского конного спорта», — приводит пресс-служба его слова.

Он представил проект развития этой школы. Так, планируется не только модернизировать существующие сооружения школы, но и обустроить прилегающую территорию, а также сформировать аграрного-туристический комплекс на территории муниципалитета.

«В соответствии с концепцией, здесь могут появиться ферма по производству кумыса, верблюжья ферма, теплицы, контактный зоопарк, зона для семейного отдыха», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Белоусов предложил реализовать данный проект в рамках государственно-частного партнерства. Он сообщил, что уже имеются потенциальные инвесторы среди аграриев, работающих на территории района.

«Интересный проект. Хорошо, что уже есть уже осязаемые очертания, в том числе, расчет сметной стоимости, потенциальные партнеры. Это правильный подход, нужно идти в партнерстве. Сегодня Красноярский район является центром конного спорта. Этим проектом надо заниматься предметно», — приводит пресс-служба слова Азарова.