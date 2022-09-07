Челябинск, , 14:42 — REGNUM В Челябинске главный энергетик одного из крупных предприятий города отдан под суд за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, представители телекоммуникационной компании обратились к нему и попросили установить кабель связи на железобетонных опорах на территории завода. Взамен пообещали вознаграждение. больше двух лет гражданин предоставлял им такую возможность, получая ежемесячно 3600 рублей. При этом официальных документов не было оформлено.

Общий размер полученного вознаграждения оказался не менее 104 400 рублей. Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд.