Москва, , 14:42 — REGNUM Европейский союз не сможет отказаться от российского газа в ближайшие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

СПГ-танкер (сс) Ken Hodge

«Такие объемы просто нереально заместить. Рассчитывать на американский СПГ также крайне сомнительно, — сказал Каленов. — Условия доставки, хранения и, как следствие, цена будут слишком невыгодными. Сейчас европейские газовые хранилища нуждаются в заполнении, до отопительного сезона уже остается не так много времени. Всё это усиливает глобальный энергетический кризис и влечет за собой целый комплекс социально-экономических проблем».

При этом он уточнил, что на замену российскому газу гипотетически могли бы прийти альтернативные и возобновляемые источники энергии.

«Но, как показала практика, тут всё не так просто либо по природно-климатическим ограничениям, как это было, например, с ветряными и солнечными электростанциями, либо по стоимости производства и хранения, как с водородом», — подытожил Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, даже если Америка увеличит производство СПГ для нужд ЕС, это не позволит тому полностью отказаться от газа из России.

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