Ижевск, 7 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Можге будет предоставлен бюджетный кредит в размере 27,423 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

401(K) 2012 Кредит

Средства будут предоставлены по ставке 0,1% годовых, сроком полного погашения кредита в документе указан — 1 сентября 2025 года.

Уточняется, что кредитные средства будут направлены на «частичное покрытие дефицита бюджета».

Отметим, согласно данным муниципальной долговой книги Можги, которая опубликована на портале городской администрации, по состоянию на 1 августа текущего года, муниципальный долг составляет 165,059 млн рублей. На 100% задолженность состоит из бюджетных кредитов. Предельный объем муниципального долга, на 1 января 2023 года, установлен в размере 191,063 млн рублей.