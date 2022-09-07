Москва, , 14:40 — REGNUM Хотя СВО и реакция Запада стали для России трудным испытанием, уклонение от решительных действий было бы для нашей страны разрушительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

ВС РФ Mil.ru

«Если внимательно оценить события хотя бы года перед началом СВО, видно, что Киев при поддержке Вашингтона и Лондона готовился к наступлению на Донбассе, а спецслужбы киевского режима старались прощупать уязвимые места на российской территории и готовились к диверсионной войне, уже ведя информационную.

Например, только при собственной ангажированности можно было не разглядеть, что массированная антипрививочная пропаганда, разгонявшаяся в рунете с июня 2021 г. в значительной мере была сделана киевскими спецслужбами и нацелена на провоцирование паники и рост нелояльности к российскому государству.

Ту же цель преследовали ежегодные кампании к 9 Мая и 22 июня, когда в соцсетях и иных сетевых СМИ делались систематические вбросы от лица мнимых «советских патриотов» против российской символики и существующего в РФ строя. В 2021 г. эта тактика расширилась до беспрецедентной кампании по клевете на андреевский флаг перед Днём ВМФ.

Примечательно, что в первые недели после начала СВО киевские спецслужбы попытались сыграть на знакомом поле: помимо запомнившихся многим прямых пропагандистских вбросов от лица «разгневанных граждан» бывшей УССР, в ряде невзыскательных сетевых СМИ недолго появлялись материалы о «бесславных поражениях царской России».

Однако не только поток этой пропаганды быстро иссяк, но и памятные даты отечественной истории в этом году не были отмечены уже узнаваемой очернительской кампанейщиной.

Имеются сведения о том, что российские компетентные круги ещё в конце 2021 г. предпринимали меры, чтобы упредить вылазки СБУ и ЦИПСО ВСУ на информационно-идеологическом поле и в иных сферах, которые считаются уделом «фриков».

В целом есть все основания полагать, что явно назначенное на март 2022 г. наступление ВСУ на Донбассе должно было стать запалом к социальному взрыву в РФ. Скорее всего, в случае недостаточно решительного ответа России на удары по Донецку и Луганску (в идеале — с быстрым захватом ДНР и ЛНР), агентура киевского режима и стран Запада кроме «антивоенной», пораженческой истерии стремилась бы разжечь истерию, направленную против «безвольного государства», сконструировать якобы против «антивоенного майдана» псевдопатриотический, до поры лжеохранительский «антимайдан».

Несомненно, российские спецслужбы просчитывали такое развитие событий. Решение руководства России по признанию ДНР и ЛНР и началу СВО упредило реализацию зарубежных планов по подрыву суверенитета РФ, в пределе стремившихся к обвалу российской государственности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не только не потеряет, но и многое приобретёт в результате проведения специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

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