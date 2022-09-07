Иркутск, 7 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области известило о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября местами по области ожидаются заморозки до — 5°, днем — западный, северо-западный ветер до 18-23 м/с.

Free-Photos Заморозки

Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры предосторожности: закрывать окна во время сильного ветра, быть предельно осторожными в обращении с огнем и пожароопасными предметами — порывы ветра способствуют распространению пожаров.

Также 8–9 сентября местами в южных и центральных районах прогнозируется высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели также предупредили о существенном похолодании.

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