Москва, 7 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Курс иены может достичь 160 иен за доллар уже после 21 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал информацию о том, что курс иены обновил очередной исторический минимум.

Businesstimes.com.sg Японская иена

«Японская иена пробила курс в 144 к доллару. Ослабление более 3,5% за 5 дней. Последний раз так низко иена падала в июле 1998 года на пиках азиатского кризиса. Цена доллара доходила до 144,9 иены, — сказал Головченко. — Основная причина, конечно же, — ставка ЦБ Японии. Банк Японии уже в состоянии «повышенной готовности». Инфляция в Японии 3%, в частности из-за резкого ослабления иены. Я лично ожидаю дальнейшего падения иены после роста ставки ФРС США 21 сентября до 3%. А Банк Японии будет принимать решение по своей ставке только в ноябре. Такими темпами мы можем увидеть курс иены к доллару около 155-160 уже после 21 сентября».

При этом он напомнил, что Япония пребывает в рецессии уже очень давно.

«Поэтому и ставка у ЦБ Японии до сих пор была отрицательной. А сейчас к рецессии добавится еще и гиперинфляция, как в Европе», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс японской иены по отношению к доллару США на бирже в Токио 7 сентября торгуется на уровне 143,73−143,74 иены за доллар.