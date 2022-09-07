Ярославль, , 15:23 — REGNUM В Ярославле развалился Дмитриевский сквер в Мукомольном переулке. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Михаила Крупина.

Испорченная опора освещения в Дмитриевском сквере Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области

По результатам инспекции, проходившей в рамках акции «Безопасное детство» омбудсмен сообщил о целом ряде нарушений.

«12 неисправных, в том числе 8 опасных, из 33 защитных колпаков системы освещения, имеется свободный доступ к оголенным проводам и цоколям ламп освещения, облицовочные каменные плиты на постаменте и окружающем бордюре памятника Александру II Освободителю частично отсутствуют, из фундамента выступают острые металлические фрагменты монтажной арматуры, обнажены острые края искусственного облицовочного камня, часть плит — в аварийном состоянии, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей», — сообщил Уполномоченный.

Обвалившаяся плитка Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области

Оголённые провода Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области

Разбитый фонарь Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области

Также Михаил Крупин отметил, что по результатам проверки заключение будет направлено в мэрию Ярославля и городскую прокуратуру.