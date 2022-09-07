Ярославль, 7 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Ярославле развалился Дмитриевский сквер в Мукомольном переулке. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области Михаила Крупина.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Испорченная опора освещения в Дмитриевском сквере

По результатам инспекции, проходившей в рамках акции «Безопасное детство» омбудсмен сообщил о целом ряде нарушений.

«12 неисправных, в том числе 8 опасных, из 33 защитных колпаков системы освещения, имеется свободный доступ к оголенным проводам и цоколям ламп освещения, облицовочные каменные плиты на постаменте и окружающем бордюре памятника Александру II Освободителю частично отсутствуют, из фундамента выступают острые металлические фрагменты монтажной арматуры, обнажены острые края искусственного облицовочного камня, часть плит — в аварийном состоянии, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей», — сообщил Уполномоченный.

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Обвалившаяся плитка

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Оголённые провода

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Разбитый фонарь

Также Михаил Крупин отметил, что по результатам проверки заключение будет направлено в мэрию Ярославля и городскую прокуратуру.