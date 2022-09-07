Калуга, , 14:54 — REGNUM Школьники из Калужской области принимают участие во всероссийских спортивных состязаниях на Кубок президента России, которые 7 по 27 сентября проходят во всероссийским детском центре «Орлёнок». В соревнованиях участвуют 1482 школьника из 82 российских субъектов, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

В «Орлёнке» пройдут состязания на Кубок президента РФ Пресс-служба правительства Калужской области

Все участники спортивных состязаний ранее прошли серьёзный отбор. Суммарно в школьном, муниципальном и региональном этапах «Президентских состязаний» приняли участие почти пять миллионов школьников. Обязательными видами «Президентских состязаний» в «Орлёнке» являются спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы, эстафетный бег. Дополнительными — бадминтон, баскетбол, волейбол, самбо, плавание, футбол и шахматы. Кроме того, в рамках спортивного праздника состоятся дополнительные образовательные мероприятия. Призёры будут награждены кубками, медалями и ценными призами. Команды-победители смогут получить гранты на развитие спортивной инфраструктуры и поощрение педагогических работников, ответственных за организацию мероприятий по развитию детско-юношеского спорта в образовательных организациях-победителях.

В 2021 году губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности. В его рамках ведётся реализация проектов по дополнительному образованию и профориентации, обмен информационными и методическими ресурсами, стажировки специалистов, осуществляющих работу в детских лагерях отдыха и оздоровления. Всего в 2022 году в «Орлёнке» отдохнут более 250 юных калужан.

Читайте ранее в этом сюжете: В президентских спортивных играх-2021 участвуют 30 школьников из Приморья