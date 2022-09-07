Джакарта, , 14:39 — REGNUM Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с премьер-министром Фиджи Фрэнком Баинимарама. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter.

Фиджи (сс) Björn Groß

По словам индонезийского министра, Фиджи является важным партнером Индонезии в регионе.

«Мы поговорили о том, как укрепить двусторонние отношения по развитию и экономическому сотрудничеству, а также более тесному партнерству между странами Тихоокеанского региона», — написала глава МИД Индонезии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, наблюдатель по международным отношениям из Университета Аирланга Сити Сусанто в Индонезии считает, что политические тенденции нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будут относительно схожи с тенденциями Борис Джонсона.

Читайте также: В Индонезии изучают, какие будут отношения с Британией при Лиз Трасс