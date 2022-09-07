Абакан, 7 сентября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Сообщение о том, что в Хакасии на чиновников из правительства Валентина Коновалова завели очередное уголовное дело по подозрению в растрате, прокомментировал 7 сентября ИА REGNUM депутат Верховного Совета (ВС) Республики Хакасия Виталий Анисимов.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

«Собственно говоря, это уже стало традицией для правительства губернатора Коновалова. Если на уровне замглавы Хакасии воруют миллионами, достаточно вспомнить Сергея Новикова, которого взяли с поличным на получении взятки, то уровень чиновников пониже довольствуется вояжами за бюджетный счет», — сказал Анисимов.

«Есть такой литературный герой «голубой воришка», который стесняется, кается, но все равно ворует. У нас практически правительство Коновалова превратилось в «голубых воришек», — также добавил он.

Отметим, ранее стало известно, что сотрудники УФСБ по Республике Хакасии выявили факты растраты руководством ГКУ региона «Управление капитального строительства», (входит в структуру регионального министерства строительства ЖКХ) бюджетных средств в крупном размере, и по этим фактам было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, весной 2022 года после прокурорской проверки также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере во время строительства радиологического корпуса онкодиспансера в Хакасии.