Чебоксары, , 14:38 — REGNUM В Чувашии принято решение об отсрочке арендных платежей за земельные участки, которые находятся в госсобственности. Также на прежнем уровне останется размер платы за аренду. Муниципалитетам рекомендовано при рассмотрении подобных вопросов руководствоваться данным документом. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято в «целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Как следует из постановления, они получат отсрочку от уплаты по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, с 1 мая по 1 ноября 2022 года. Также власти не будут повышать арендную плату.

«Установить, что арендная плата […] за период с 1 мая по 1 ноября 2022 года подлежит уплате с 1 января по 31 декабря 2023 года ежемесячно в размере не менее одной двенадцатой её части. Отменить с 1 января по 31 декабря 2022 года увеличение размера арендной платы […] на размер уровня среднегодового индекса потребительских цен», — говорится в документе.

Данную льготу предприниматели смогут получить на основании письменного обращения и после заключения дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участков.

Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться данным постановлением при установлении в 2022 году определения размера арендной платы за муниципальные земли.

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