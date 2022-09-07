Москва, , 14:38 — REGNUM Даже в марте 2022 года у Банка России не было острой необходимости повышать ключевую ставку так сильно, как это было сделано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы ВТБ Андрея Костина о том, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки до 7%.

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«Предпосылки для снижения ключевой ставки уже давно назрели, — констатировал Ковригин. — Более того, не было в марте такой острой необходимости настолько сильно её повышать. Давайте посмотрим на опыт других стран: в условиях резко ускорившейся инфляции их регуляторы если и поднимают ставку, то совсем не намного. По всему миру сейчас инфляция ускоряется по причине роста цен на сырьё и энергоносители и усложнения производственных процессов из-за геополитики. Производственные и логистические цепочки разорваны».

Ковригин убежден, что такую инфляцию не подавить резким повышением ключевой ставки.

«Мы наступаем на грабли: повышая ставку, мы ещё сильнее охлаждаем и без того уже замерзающую деловую активность, — посетовал экономист. — ЦБ вполне может без особых инфляционных рисков сейчас снижать ставку до 6,5-6%. Это улучшит условия ведения бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме ключевую ставку ЦБ РФ призвали снизить радикально — до 2%.

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