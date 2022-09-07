Кустанай, Казахстан, , 14:37 — REGNUM Лесной пожар в Кустанайской области на севере Казахстана удалось локализовать к середине дня 7 сентября. Об этом, как передаёт, информационный портал Zakon. kz, сообщил журналистам глава МЧС республики Юрий Ильин.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Он отметил, что количество пожарных, участвующих в борьбе с огнём, решено сократить. Остаются спасатели Кустанайской области и соседней Акмолинской.

«Остальным подразделениям необходимо плодотворно поработать до конца светового дня и отбывать по местам постоянной дислокации», — сказал Ильин.

Глава МЧС сообщил, что окончательно справится с пожаром планируется в течение двух дней.

Напомним, лесные пожары в Кустанайской области разгорелись 2 сентября. Работу по их тушению прилета проверить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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