Кустанай, Казахстан, 7 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Лесной пожар в Кустанайской области на севере Казахстана удалось локализовать к середине дня 7 сентября. Об этом, как передаёт, информационный портал Zakon. kz, сообщил журналистам глава МЧС республики Юрий Ильин.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

Он отметил, что количество пожарных, участвующих в борьбе с огнём, решено сократить. Остаются спасатели Кустанайской области и соседней Акмолинской.

«Остальным подразделениям необходимо плодотворно поработать до конца светового дня и отбывать по местам постоянной дислокации», — сказал Ильин.

Глава МЧС сообщил, что окончательно справится с пожаром планируется в течение двух дней.

Напомним, лесные пожары в Кустанайской области разгорелись 2 сентября. Работу по их тушению прилета проверить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.